Los Juegos Deportivos Fueguinos continúan desarrollándose en las tres ciudades de la provincia con partidos de Futsal, Newcom, Básquet, Hockey y Bádminton. Además desde la secretaría de Deportes acompañamos la visita de las Copas AFA que se realizará en Río Grande y en la capital provincial.
AGENDA DE RIO GRANDE
SÁBADO 24 DE AGOSTO
13:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL LOCAL FUTSAL (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
17:00 A 21:00 | JUEGOS FUEGUINOS NEWCOM (CASA DEL DEPORTE)
10:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUETBOL 5x5 (HASPEN)
18:00 A 00:00 | VELADA BOXISTICA (GIMNASIO ESCUELA Nº2)
DOMINGO 25 DE AGOSTO
09:00 A 18:00 | VISITA DE LAS COPAS AFA (FORTALEZA VERDE)
AGENDA DE TOLHUIN
SÁBADO 24 DE AGOSTO
09:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL PROVINCIAL DE BADMINTON (CASA DEL DEPORTE)
DOMINGO 25
15:00 A 18:00 | KERMÉS "BAJO EL MAR" (COLEGIO TREJO NOEL)
AGENDA DE USHUAIA
SÁBADO 24 DE AGOSTO
11:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET 5X5 (ANA GIRO)
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS INSTANCIA PROVINCIAL DE CANOTAJE (CLUB AFASYN)
10:00 | PRIMER CAMPEONATO DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO – ACOMPAÑAMIENTO (PISTA DE PATINAJE TACHUELA OYARSUN)
DOMINGO 25 DE AGOSTO
10:00 a 15:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL FECHA 2 (CASA DEL DEPORTE)
15:00 A 19:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY PISTA FECHA 3 (GIMNASIO PETRINA)
AGENDA DE RIO GRANDE
SÁBADO 24 DE AGOSTO
13:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL LOCAL FUTSAL (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
17:00 A 21:00 | JUEGOS FUEGUINOS NEWCOM (CASA DEL DEPORTE)
10:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUETBOL 5x5 (HASPEN)
18:00 A 00:00 | VELADA BOXISTICA (GIMNASIO ESCUELA Nº2)
DOMINGO 25 DE AGOSTO
09:00 A 18:00 | VISITA DE LAS COPAS AFA (FORTALEZA VERDE)
AGENDA DE TOLHUIN
SÁBADO 24 DE AGOSTO
09:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL PROVINCIAL DE BADMINTON (CASA DEL DEPORTE)
DOMINGO 25
15:00 A 18:00 | KERMÉS "BAJO EL MAR" (COLEGIO TREJO NOEL)
AGENDA DE USHUAIA
SÁBADO 24 DE AGOSTO
11:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET 5X5 (ANA GIRO)
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS INSTANCIA PROVINCIAL DE CANOTAJE (CLUB AFASYN)
10:00 | PRIMER CAMPEONATO DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO – ACOMPAÑAMIENTO (PISTA DE PATINAJE TACHUELA OYARSUN)
DOMINGO 25 DE AGOSTO
10:00 a 15:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL FECHA 2 (CASA DEL DEPORTE)
15:00 A 19:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY PISTA FECHA 3 (GIMNASIO PETRINA)
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