Juegos Deportivos Fueguinos: Cronograma de partidos de este Fin de Semana | Portal La TDF

sábado, 24 de agosto de 2024

Juegos Deportivos Fueguinos: Cronograma de partidos de este Fin de Semana

Juegos Fueguinos Finde
Los Juegos Deportivos Fueguinos continúan desarrollándose en las tres ciudades de la provincia con partidos de Futsal, Newcom, Básquet, Hockey y Bádminton. Además desde la secretaría de Deportes acompañamos la visita de las Copas AFA que se realizará en Río Grande y en la capital provincial.
AGENDA DE RIO GRANDE
SÁBADO 24 DE AGOSTO

13:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL LOCAL FUTSAL (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
17:00 A 21:00 | JUEGOS FUEGUINOS NEWCOM (CASA DEL DEPORTE)
10:00 A 17:00 | JUEGOS FUEGUINOS BASQUETBOL 5x5 (HASPEN)
18:00 A 00:00 | VELADA BOXISTICA (GIMNASIO ESCUELA Nº2)

DOMINGO 25 DE AGOSTO
09:00 A 18:00 | VISITA DE LAS COPAS AFA (FORTALEZA VERDE)

AGENDA DE TOLHUIN

SÁBADO 24 DE AGOSTO

09:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS FINAL PROVINCIAL DE BADMINTON (CASA DEL DEPORTE)

DOMINGO 25

15:00 A 18:00 | KERMÉS "BAJO EL MAR" (COLEGIO TREJO NOEL)

AGENDA DE USHUAIA

SÁBADO 24 DE AGOSTO

11:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET 5X5 (ANA GIRO)
10:00 A 13:00 | JUEGOS FUEGUINOS INSTANCIA PROVINCIAL DE CANOTAJE (CLUB AFASYN)
10:00 | PRIMER CAMPEONATO DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO – ACOMPAÑAMIENTO (PISTA DE PATINAJE TACHUELA OYARSUN)

DOMINGO 25 DE AGOSTO

10:00 a 15:00 | JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL FECHA 2 (CASA DEL DEPORTE)
15:00 A 19:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY PISTA FECHA 3 (GIMNASIO PETRINA)
Publicado a las 9:01

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