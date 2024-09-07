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sábado, 7 de septiembre de 2024

Actividades Deportivas de este Finde

Finde semana deporte tdf
AGENDA DE USHUAIA:
🔸SÁBADO 07/09
17:30 A 20:00 |PROGRAMA INFANTO JUVENIL DE VOLEY A CARGO DEL HEADCOACH SEBASTIÁN FERNÁNDEZ (POLIVALENTE)

14:00 A 19:00 |CONCENTRACIÓN VOLEY - BÁSQUET PARA LA ARAUCANIA (POLIVALENTE VOLEY Y ANA GIRO BÁSQUET)

11:00 A 13:30 | JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL 11 (CANCHA HUGO LUMBRERAS)


🔸DOMINGO 08/09

09:00 A 14:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (ANA GIRO)

09:00 A 14:00 | SEMIS Y FINALES DE JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (ESCUELA 16)


AGENDA RÍO GRANDE:

🔸SÁBADO 07/09

10:00 A 16:00 | FINAL PROVINCIAL JUEGOS FUEGUINOS KARATE (CASA DEL DEPORTE)

13:00 A 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (INTEGRADOR)

16:00 A 19:00 | CURSO DE ÁRBITROS FEDERACIÓN DE BÁSQUET (IMA)

10:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET SUB 15 (HASPEN)

10:30 A 12:30 Y 14:30 A 16:000 CONCENTRACIÓN CICLISMO (AUTÓDROMO)


🔸DOMINGO 08/09

11:00 A 16:00 | FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL SUB 14 Y SUB 16 (CANCHA SAN MARTÍN)

16:00 A 18:30 | CONCENTRACIÓN SELECCIÓN VÓLEY (ANEXO MICROESTADIO)

12:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (HASPEN)


AGENDA DE TOLHUIN:

🔸SÁBADO 07/09

14 a 22:00 FINALES TORNEO FUTSAL - AGRUPACIÓN VETERANOS TOLHUIN – CASA DEL DEPORTE


🔸DOMINGO 08/09

11:00 A 17:00 FEDERACIÓN FUTSAL CAFS - LOCALIA 9 DE OCTUBRE – CASA DEL DEPORTE

18 A 00:00 INICIO TORNEO FUTSAL A.T.E.
Publicado a las 8:01

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