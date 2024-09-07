AGENDA DE USHUAIA:
🔸SÁBADO 07/09
17:30 A 20:00 |PROGRAMA INFANTO JUVENIL DE VOLEY A CARGO DEL HEADCOACH SEBASTIÁN FERNÁNDEZ (POLIVALENTE)
14:00 A 19:00 |CONCENTRACIÓN VOLEY - BÁSQUET PARA LA ARAUCANIA (POLIVALENTE VOLEY Y ANA GIRO BÁSQUET)
11:00 A 13:30 | JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL 11 (CANCHA HUGO LUMBRERAS)
🔸DOMINGO 08/09
09:00 A 14:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (ANA GIRO)
09:00 A 14:00 | SEMIS Y FINALES DE JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (ESCUELA 16)
AGENDA RÍO GRANDE:
🔸SÁBADO 07/09
10:00 A 16:00 | FINAL PROVINCIAL JUEGOS FUEGUINOS KARATE (CASA DEL DEPORTE)
13:00 A 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (INTEGRADOR)
16:00 A 19:00 | CURSO DE ÁRBITROS FEDERACIÓN DE BÁSQUET (IMA)
10:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET SUB 15 (HASPEN)
10:30 A 12:30 Y 14:30 A 16:000 CONCENTRACIÓN CICLISMO (AUTÓDROMO)
🔸DOMINGO 08/09
11:00 A 16:00 | FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL SUB 14 Y SUB 16 (CANCHA SAN MARTÍN)
16:00 A 18:30 | CONCENTRACIÓN SELECCIÓN VÓLEY (ANEXO MICROESTADIO)
12:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (HASPEN)
AGENDA DE TOLHUIN:
🔸SÁBADO 07/09
14 a 22:00 FINALES TORNEO FUTSAL - AGRUPACIÓN VETERANOS TOLHUIN – CASA DEL DEPORTE
🔸DOMINGO 08/09
11:00 A 17:00 FEDERACIÓN FUTSAL CAFS - LOCALIA 9 DE OCTUBRE – CASA DEL DEPORTE
18 A 00:00 INICIO TORNEO FUTSAL A.T.E.
🔸SÁBADO 07/09
17:30 A 20:00 |PROGRAMA INFANTO JUVENIL DE VOLEY A CARGO DEL HEADCOACH SEBASTIÁN FERNÁNDEZ (POLIVALENTE)
14:00 A 19:00 |CONCENTRACIÓN VOLEY - BÁSQUET PARA LA ARAUCANIA (POLIVALENTE VOLEY Y ANA GIRO BÁSQUET)
11:00 A 13:30 | JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL 11 (CANCHA HUGO LUMBRERAS)
🔸DOMINGO 08/09
09:00 A 14:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (ANA GIRO)
09:00 A 14:00 | SEMIS Y FINALES DE JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (ESCUELA 16)
AGENDA RÍO GRANDE:
🔸SÁBADO 07/09
10:00 A 16:00 | FINAL PROVINCIAL JUEGOS FUEGUINOS KARATE (CASA DEL DEPORTE)
13:00 A 18:00 | JUEGOS FUEGUINOS HOCKEY (INTEGRADOR)
16:00 A 19:00 | CURSO DE ÁRBITROS FEDERACIÓN DE BÁSQUET (IMA)
10:00 A 16:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET SUB 15 (HASPEN)
10:30 A 12:30 Y 14:30 A 16:000 CONCENTRACIÓN CICLISMO (AUTÓDROMO)
🔸DOMINGO 08/09
11:00 A 16:00 | FINAL LOCAL JUEGOS FUEGUINOS FÚTBOL SUB 14 Y SUB 16 (CANCHA SAN MARTÍN)
16:00 A 18:30 | CONCENTRACIÓN SELECCIÓN VÓLEY (ANEXO MICROESTADIO)
12:00 | JUEGOS FUEGUINOS BÁSQUET (HASPEN)
AGENDA DE TOLHUIN:
🔸SÁBADO 07/09
14 a 22:00 FINALES TORNEO FUTSAL - AGRUPACIÓN VETERANOS TOLHUIN – CASA DEL DEPORTE
🔸DOMINGO 08/09
11:00 A 17:00 FEDERACIÓN FUTSAL CAFS - LOCALIA 9 DE OCTUBRE – CASA DEL DEPORTE
18 A 00:00 INICIO TORNEO FUTSAL A.T.E.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentarios con Insultos o Agravios personales no serán publicados.